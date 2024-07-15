Негода у Львові та області вирувала ще з вечора 14 липня. Подекуди в людей зникло світло.

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Що відомо про блискавку у Львові

Блискавка у Львові пошкодила:

елементи мережі на вулиці Городоцькій,

згодом – вдарила по елементах мережі на проспекті Івана Павла ІІ;

вдосвіта 15 липня – на перехресті проспектів Чорновола та Свободи (у напрямку до центру міста).

Саме через найвідчутніше ураження в районі проспекту Чорновола та Свободи маршрут №33 не працював, а трамваї № 6 та 7 – тимчасово курсували за зміненими маршрутами.

Попри негоду, аварійні бригади служби енергогосподарства Львівелектротранс замінили ушкоджену частину мережі максимально швидко – за дві години. Станом на зараз (мовиться про 10:16 – 15 липня) рух тролейбусів №33 та трамваїв №6 та №7 відновили за звичними маршрутами,

– заявили в міській раді Львова.

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою Львівелектротранc Ольга Бачинська пояснила, що найважче в таких випадках не так відремонтувати, як визначити місце ураження. Адже інколи тестувати мережу доводиться довше, ніж усувати наслідки.

Ольга Бачинська попередила, що через високу вологість, що є несприятливим фактором для електрообладнання, електротранспорт може працювати зі змінами.

Моменти влучання блискавки в контактну мережу у Львові: дивіться відео

Варто зауважити, що через негоду у Львівській області без світла станом на ранок 15 липня залишились:

повністю – 82 населених пункти;

частково – 123 у різних районах Львівської області.

Без електрики перебували 44 лінії електропередач та 10 – частково.

Енергетики закликали людей не підходити до місць обриву електричних проводів на менш ніж 8 метрів, адже може смертельно вдарити струмом.

У Львівобленерго попросили телефонувати їм, якщо побачили обірвані лінії електропередач, за номерами:

0-800-30-15-68 (цілодобово та безплатно),

або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

До речі, протягом дня 15 липня у Львівській області також прогнозували негоду.