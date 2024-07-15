Непогода во Львове и области бушевала еще с вечера 14 июля. Кое-где у людей пропал свет.
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Что известно о молнии во Львове
Молния во Львове повредила:
- элементы сети на улице Городоцкой,
- впоследствии – ударила по элементам сети на проспекте Иоанна Павла II;
- на рассвете 15 июля – на перекрестке проспектов Черновола и Свободы (по направлению к центру города).
Именно из-за наиболее ощутимого поражения в районе проспекта Черновола и Свободы маршрут №33 не работал, а трамваи № 6 и 7 – временно курсировали по измененным маршрутам.
Несмотря на непогоду, аварийные бригады службы энергохозяйства Львовэлектротранс заменили поврежденную часть сети максимально быстро – за два часа. По состоянию на сейчас (говорится о 10:16 – 15 июля) движение троллейбусов №33 и трамваев №6 и №7 восстановили по привычным маршрутам,
– заявили в городском совете Львова.
Специалист по связям с общественностью и прессой Львовэлектротранс Ольга Бачинская объяснила, что самое трудное в таких случаях не так отремонтировать, как определить место поражения. Ведь иногда тестировать сеть приходится дольше, чем устранять последствия.
Ольга Бачинская предупредила, что из-за высокой влажности, что является неблагоприятным фактором для электрооборудования, электротранспорт может работать с изменениями.
Моменты попадания молнии в контактную сеть во Львове: смотрите видео
Стоит заметить, что из-за непогоды во Львовской области без света по состоянию на утро 15 июля остались:
- полностью – 82 населенных пункта;
- частично – 123 в разных районах Львовской области.
Без электричества находились 44 линии электропередач и 10 – частично.
Энергетики призвали людей не подходить к местам обрыва электрических проводов на менее чем 8 метров, ведь может смертельно ударить током.
В Львовоблэнерго попросили звонить им, если увидели оборванные линии электропередач, по номерам:
- 0-800-30-15-68 (круглосуточно и бесплатно),
- или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
Кстати, в течение дня 15 июля во Львовской области также прогнозировали непогоду.