Непогода во Львове и области бушевала еще с вечера 14 июля. Кое-где у людей пропал свет.

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Что известно о молнии во Львове

Молния во Львове повредила:

элементы сети на улице Городоцкой,

впоследствии – ударила по элементам сети на проспекте Иоанна Павла II;

на рассвете 15 июля – на перекрестке проспектов Черновола и Свободы (по направлению к центру города).

Именно из-за наиболее ощутимого поражения в районе проспекта Черновола и Свободы маршрут №33 не работал, а трамваи № 6 и 7 – временно курсировали по измененным маршрутам.

Несмотря на непогоду, аварийные бригады службы энергохозяйства Львовэлектротранс заменили поврежденную часть сети максимально быстро – за два часа. По состоянию на сейчас (говорится о 10:16 – 15 июля) движение троллейбусов №33 и трамваев №6 и №7 восстановили по привычным маршрутам,

– заявили в городском совете Львова.

Специалист по связям с общественностью и прессой Львовэлектротранс Ольга Бачинская объяснила, что самое трудное в таких случаях не так отремонтировать, как определить место поражения. Ведь иногда тестировать сеть приходится дольше, чем устранять последствия.

Ольга Бачинская предупредила, что из-за высокой влажности, что является неблагоприятным фактором для электрооборудования, электротранспорт может работать с изменениями.

Моменты попадания молнии в контактную сеть во Львове: смотрите видео

Стоит заметить, что из-за непогоды во Львовской области без света по состоянию на утро 15 июля остались:

полностью – 82 населенных пункта;

частично – 123 в разных районах Львовской области.

Без электричества находились 44 линии электропередач и 10 – частично.

Энергетики призвали людей не подходить к местам обрыва электрических проводов на менее чем 8 метров, ведь может смертельно ударить током.

В Львовоблэнерго попросили звонить им, если увидели оборванные линии электропередач, по номерам:

0-800-30-15-68 (круглосуточно и бесплатно),

или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Кстати, в течение дня 15 июля во Львовской области также прогнозировали непогоду.