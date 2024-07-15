Поздно вечером 14 июля во Львове и области начался ураган, который свирепствовал почти всю ночь. Утром следующего дня председатель ОВА Максим Козицкий подытожил последствия непогоды.
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Львовщина после ночной непогоды
По состоянию на 07:30 без электроснабжения остаются 214 населенных пунктов. Из них 102 – полностью и 112 – частично.
Восстанавливают питание 74 бригады Львовоблэнерго в составе 318 работников, задействовали 111 единиц спецтехники,
– говорится в сообщении.
Если вы увидели оборванные электросети, сразу проинформируйте об этом Львовоблэнерго по следующим номерам:
- 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);
- (067) 333-15-68;
- (050) 460-15-68;
- (093) 170-15-68;
- (032) 290-75-68.
Председатель ОВА Козицкий призывает не приближаться к оборванным электросетям ближе, чем на 8 метров, ведь это грозит смертельным ударом током. Отходите из опасной зоны стоит "гусиным шагом":
- Сведите ступни вместе.
- Не отрывайте их друг от друга и от земли.
- Передвигайтесь мелкими скользящими шагами.
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Также поздно вечером 14 июля заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отмечал, что улица Кобылицы произошло короткое замыкание проводов, проходящих от церкви к домам. На место выехали команды ГСЧС, Облэнерго и аварийной службы.
В общем фиксировали проблемы с током на Левандовке, а также в Белогорще и Рясном.