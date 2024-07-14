В воскресенье вечером, 14 июля, во Львове началась непогода. В этом материале 24 Канал рассказывает о ее последствиях со ссылкой на различные источники.

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Львов оправляется после непогоды

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко пишет, что по поручению мэра начал работу оперативный штаб.

Фиксируем перепад напряжения из-за грозы,

– пишет чиновник.

По состоянию на 22:50 ситуация такова:

улица Кобылицы. Произошло короткое замыкание проводов, проходящих от церкви к домам. Работают команды ГСЧС, Облэнерго и аварийной службы. Временно без тока остались дома частного сектора и двухэтажные здания вокруг улицы;

Произошло короткое замыкание проводов, проходящих от церкви к домам. Работают команды ГСЧС, Облэнерго и аварийной службы. Временно без тока остались дома частного сектора и двухэтажные здания вокруг улицы; улица Трускавецкая. Вблизи черты города, молния попала в заброшенное здание размером 4 на 4 метра, что привело к возникновению пожара.

Вблизи черты города, молния попала в заброшенное здание размером 4 на 4 метра, что привело к возникновению пожара. улица Вашингтона. Зафиксирован пожар на балконе жилого дома на третьем этаже.

Зафиксирован пожар на балконе жилого дома на третьем этаже. район Рудно. Произошло возгорание частного дома.

Обратите внимание! Аварийные бригады проверяют информацию о возможном возгорании на улице Городоцкой в Железнодорожном районе.

Депутат городского совета Игорь Зинкевич сообщает, что на Левандовке, по предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор. В районе наблюдали перепады света и сильный звук.

Кроме Левандовки, как информирует чиновник, проблемы с током в Белогорще и Рясном.

Повреждение энергетического объекта из-за непогоды во Львове: смотрите видео с телеграм-каналов

Если вы заметили, что непогода повалила деревья или повредила линию электропередач в вашем районе, обращайтесь на горячую линию Львова по номеру: 15-80.