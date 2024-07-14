Об опасности от непогоды предупредил городской голова Андрей Садовый. Кроме того, журналисты 24 Канала собрали фото с сильным ливнем и громом, которые пришли во Львов.
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На Львов надвигалась буря
Андрей Садовый в своем телеграм-канале написал, что на Львов надвигается страшная непогода в виде урагана. Мэр призвал граждан оставаться в домах до окончания непогоды.
Во Львове вечером была непогода / Видео 24 Канала
Около 21:32 корреспонденты 24 Канала сообщали, что в городе уже начался ливень. Также журналисты отмечали о молнии и сильном ветре, который сносит вещи с балконов.
На Львов надвигается ураган / Фото 24 Канала
Кроме того, в городе уже слышат звуки грома, которые раздаются во всех районах. После начала непогоды во Львове также существенно потемнело и стала "стена" из дождевых облаков.
Во Львове гремит и дождь / Видео 24 Канала
В то же время после того, как пошел дождь в городе немного посвежел воздух. После жаркого дня, такой дождь именно то, что надо, чтобы стало немного легче дышать и находиться дома.
Над Львовом стояла "стена" из дождевых облаков / Видео 24 Канала
В сети также опубликовали яркие фото с последствиями непогоды. Некоторым пользователям даже удалось захватить молнию, сразу, как она мигнула.
Непогода во Львове / Фото "Варты 1"
Однако не обошлось без инцидентов. В одном из районов Львова во время грозы и исчезновения света загорелись провода.
Во Львове во время непогоды загорелись провода / Видео 24 Канала
Стоит отметить, что непогоду во Львовской области также ожидают и 15 июля. Синоптики прогнозируют жару и местами кратковременные дожди в области.
Во Львове гремит / Видео 24 Канала
Львов накрывает сильный ливень, также видны молнии / Видео 24 Канала
К слову, о непогоде вечером 14 июля также предупреждали и жителей Киевской области. Там даже объявили штормовое предупреждение.