Метеорологи предупредили, что опасные метеорологические явления в Киевской области сохранятся до конца дня. Киевлянам рекомендуют быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время грозы.

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В Киевской области ожидают грозу

Синоптики отметили, что на Киевскую область надвигается непогода, которая сохранится до конца 14 июля.

В ближайший час с сохранением до конца суток 14 июля гроза. И уровень опасности, желтый,

– предупредили в Укргидрометцентре.



В Киевской области до конца 14 июля ожидают грозу / Фото Укргидрометцентра

К слову, в Укргидрометцентре также прогнозировали, что местами кратковременные дожди и гроза накроет Киевскую область и в понедельник, 15 июля. В то же время в самом Киеве ожидают сухую и жаркую погоду.

Кроме того, в Киеве и Киевской области с 14 по 17 июля объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.

Также синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что с 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели столбиков термометра, по сравнению с предыдущими днями, а уже с 19 июля – и по Югу будут ниже. В то же время в ближайшие дни значительных похолоданий в Украине ожидать не стоит.