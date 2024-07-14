Когда в Украине наконец похолодает, эксклюзивно в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К теме Ждать ли в июле резкого похолодания: синоптик удивила прогнозом: синоптик удивила прогнозом

Когда будет похолодание

По прогнозу синоптиков, в выходные и начало следующей недели будет усиление жары. Ожидается сильная жара, в частности, +35 – +39 градусов в большинстве областей.

Если в пятницу еще в большинстве было +35, то дальше может быть +36 и +37 на выходных, в понедельник, вторник. А в Одессе, Николаеве и Херсоне местами чрезвычайная жара по +40 – +41 градус.

По словам Птухи, такая погода будет до 17 июля. Возможно, что даже 16 числа в большинстве регионов уже не такая сильная жара, то есть не +35 – +39, а +28 – +34 градуса.

Уже со вторника понемногу начнется небольшое ослабление. Еще слабо ощутимое, скажем так. В южной части все же у нас остаются высокие значения температуры. Также добавляются Днепропетровская и Кировоградская области, – там +35 – +39 будет сохраняться,

– отметила синоптик.

Добавила, что в Николаеве, Херсоне и Одессе +40 – +41 градус до 17 июля. И в принципе, в этих регионах и до 19 числа будет удерживаться такая жара.

С 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели, а уже с 19-го и по Югу будут ниже. Там уже жара будет спадать. Если до этого около +40, то будет +35. Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Кстати, возможны температурные рекорды. Интересно, что в целом для нашего государства абсолютный максимум температуры составляет +42 градуса. В частности, его зафиксировали на метеостанции Луганск 12 августа 2010 года. Сейчас по южным областям, особенно Одесской, Николаевской и Херсонской, температура может снова приближаться к этим значениям.