Коли в Україні нарешті похолодає, ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде похолодання

За прогнозом синоптиків, у вихідні й початок наступного тижня буде посилення спеки. Очікується сильна спека, зокрема, +35 – +39 градусів у більшості областей.

Якщо у п'ятницю ще в більшості було +35, то далі може бути +36 і +37 на вихідних, у понеділок, вівторок. А в Одесі, Миколаєві та Херсоні місцями надзвичайна спека по +40 – +41 градус.

За словами Птухи, така погода буде до 17 липня. Можливо, що навіть 16 числа в більшості регіонів вже не така сильна спека, тобто не +35 – +39, а +28 – +34 градуси.

Уже з вівторка потрохи почнеться невелике послаблення. Ще слабо відчутне, скажімо так. У південній частині все ж таки в нас залишаються високі значення температури. Також додаються Дніпропетровська й Кіровоградська області, – там +35 – +39 буде зберігатися,

– зазначила синоптикиня.

Додала, що в Миколаєві, Херсоні та Одесі +40 – +41 градус до 17 липня. І в принципі, у цих регіонах і до 19 числа буде утримуватися така спека..

З 16 липня на Заході й Півночі стануть трохи нижчі показники, а вже з 19-го й по Півдню будуть нижчими. Там уже спека спадатиме. Якщо до цього близько +40, то буде +35. Теж, звичайно, спекотно, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека,

– підкреслила Наталія Птуха.

До речі, можливі температурні рекорди. Цікаво, що загалом для нашої держави абсолютний максимум температури становить +42 градуси. Зокрема, його зафіксували на метеостанції Луганськ 12 серпня 2010 року. Наразі по південних областях, особливо Одеській, Миколаївській і Херсонській, температура може знову наближатися до цих значень.