Такие погодные условия будут сохраняться до конца суток. Объявлен І уровень опасности.

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Гроза в Киеве продлится до конца суток

Грозу ожидают уже в ближайший час.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля гроза.️ І уровень опасности, желтый,

– говорится в объявлении Укргидрометцентра.

Справочно. І уровень опасности означает потенциально опасные метеорологические явления, которые могут нанести определенные неудобства жителям, повлиять на окружающую среду и работу инфраструктуры.

У КГВА просят киевлян и гостей города не пугаться звуков грома.

Власти Киева также напоминает, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды: