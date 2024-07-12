Такі погодні умови зберігатимуться до кінця доби. Оголошено І рівень небезпеки.

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Гроза у Києві триватиме до кінця доби

Грозу очікують вже у найближчу годину.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня гроза.️ І рівень небезпечності, жовтий,

– йдеться в оголошені Укргідрометцентру.

Довідково. І рівень небезпечності означає потенційно небезпечні метеорологічні явища, які можуть завдати певних незручностей мешканцям, вплинути на довкілля та роботу інфраструктури.

У КМВА просять киян та гостей міста не лякатися звуків грому.

Влада Києва також нагадує, куди звертатися у випадку надзвичайних ситуацій під час негоди: