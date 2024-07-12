Такі погодні умови зберігатимуться до кінця доби. Оголошено І рівень небезпеки.
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Гроза у Києві триватиме до кінця доби
Грозу очікують вже у найближчу годину.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня гроза.️ І рівень небезпечності, жовтий,
– йдеться в оголошені Укргідрометцентру.
У КМВА просять киян та гостей міста не лякатися звуків грому.
Влада Києва також нагадує, куди звертатися у випадку надзвичайних ситуацій під час негоди:
- при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів варто звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;
- якщо впало дерево чи зламалися гілки – до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;
- коли падіння дерев чи гілок загрожує життю – до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- при травмуванні людей – 103;
- у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0503873542 (телефони ЦОДР).