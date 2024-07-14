Метеорологи попередили, що небезпечні метеорологічні явища в Київській області утримаються до кінця дня. Киянам рекомендують бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час грози.

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У Київській області очікують грозу

Синоптики зазначили, що на Київську область насувається негода, яка збережеться до кінця 14 липня.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 14 липня гроза. І рівень небезпечності, жовтий,

– попередили в Укргідрометцентрі.



У Київській області до кінця 14 липня очікують грозу / Фото Укргідрометцентру

До слова, в Укргідрометцентрі також прогнозували, що місцями короткочасні дощі та гроза накриє Київську область і у понеділок, 15 липня. Водночас у самому Києві очікують суху та спекотну погоду.

Окрім того, у Києві та Київській області з 14 по 17 липня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Також синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що з 16 липня на Заході й Півночі стануть трохи нижчі показники стовпчиків термометра, порівняно з попередніми днями, а вже з 19 липня – й по Півдню будуть нижчими. Водночас найближчими днями значних похолодань в Україні очікувати не варто.