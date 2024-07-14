Тому виходячи на вулицю, краще взяти з собою як головний убір та сонцезахисні окуляри, а також парасольку. У більшості областей також цього дня оголосили пожежну небезпеку.

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Якою буде погода в Україні 15 липня

В Укргідрометцентрі розповіли, що 15 липня в Україні очікують спекотну погоду з температурою вночі від +20 до +25 градусів у більшості областей, а на Заході країни – від +17 до +22 градусів.

Удень синоптики прогнозують сильну спеку з температурою +35 – +39 градусів у більшості областей України. Водночас на Півдні, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями буде надзвичайна спека з температурою +40 – +41 градусів. У більшості західних областей стовпчики термометра показуватимуть від +29 до +34 градусів.

У Києві температура вночі може коливатися від +23 до +25, а вдень прогнозують сильну спеку з температурою від +36 до +38 градусів.

Загалом цього дня в Україні буде без опадів, лише в західних та північних областях вдень прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Вітер матиме змінні напрямки, а його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.

Де оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 15 липня у більшості областей нашої держави переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.