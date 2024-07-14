Поэтому выходя на улицу, лучше взять с собой как головной убор и солнцезащитные очки, а также зонт. В большинстве областей также в этот день объявили пожарную опасность.

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Какой будет погода в Украине 15 июля

В Укргидрометцентре рассказали, что 15 июля в Украине ожидают жаркую погоду с температурой ночью от +20 до +25 градусов в большинстве областей, а на Западе страны – от +17 до +22 градусов.

Днем синоптики прогнозируют сильную жару с температурой +35 – +39 градусов в большинстве областей Украины. В то же время на Юге, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами будет чрезвычайная жара с температурой +40 – +41 градусов. В большинстве западных областей столбики термометра будут показывать от +29 до +34 градусов.

В Киеве температура ночью может колебаться от +23 до +25, а днем прогнозируют сильную жару с температурой от +36 до +38 градусов.

В целом в этот день в Украине будет без осадков, только в западных и северных областях днем прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Ветер будет иметь переменные направления, а его скорость будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.

Где объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Укргидрометцентре также предупредили, что 15 июля в большинстве областей нашего государства будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.