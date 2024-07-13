Так, где именно пройдут дожди и грозы, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди и грозы в Украине

Синоптик отметила, что осадки более локальные, но могут быть, потому что находимся не в центре антициклона. Не совсем сухая воздушная масса, все же немного влажная есть.

Украина находится на периферии антициклона. Эта часть всегда имеет неустойчивость в атмосфере, неравномерное распределение, что может побудить именно во второй половине дня локальные грозы.

Интересно, что их очаги со спутника практически невидно, то есть спрогнозировать за сутки нереально. И вообще они настолько могут быть локальными, что даже на метеостанции никуда могут не попасть.

Во второй половине дня это развитие, интенсивное испарение из-за высоких температур, поэтому могут быть вот эти очень локальные грозы.

Большая площадь охвата может быть по западной границе Украины. Там через Европу сейчас прохлаждают атмосферные системы фронтальные. Поэтому там могут быть более ощутимые дожди. Соответственно там немного больше облачности и температурные показатели не такие экстремально высокие,

– отметила Птуха.

Добавила, что остальная территория все же в такой воздушной массе. И внутримассовые процессы второй половины дня такими минимальными точечными грозами на температуру не влияют, а наоборот еще могут добавлять большей влажности.

"Когда выше влажность, сложнее переносятся высокие значения температуры, большая удушливость для людей ощущается", – отметила синоптик.

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Кстати, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 13 – 15 июля в Украине сохранится сухая жаркая погода. Только 13 – 14 июля на крайнем Западе страны, 15 июля в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также ранее синоптики отмечали, что месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113 миллиметров, в Карпатах 131 – 170, что в пределах нормы.