Про небезпеку від негоди попередив міський голова Андрій Садовий. Окрім того, журналісти 24 Каналу зібрали фото зі сильною зливою і громом, які прийшли у Львів.
До теми Де прогнозують дощі та грози: чи чекати сильних злив
На Львів насувався буревій
Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі написав, що на Львів насувається страшна негода у вигляді буревію. Мер закликав громадян залишатися у будинках до закінчення негоди.
У Львові ввечері була негода / Відео 24 Каналу
Близько 21:32 кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що у місті вже почалася злива. Також журналісти зазначали про блискавку і сильний вітер, який зносить речі з балконів.
На Львів насувається буревій / Фото 24 Каналу
Окрім того, у місті вже чують звуки грому, які лунають у всіх районах. Після початку негоди у Львові також суттєво потемнішало та стала "стіна" з дощових хмар.
У Львові гримить і дощить / Відео 24 Каналу
Водночас після того, як пішов дощ у місті трохи посвіжішало повітря. Після спекотного дня, такий дощ саме те, що треба, щоб стало трохи легше дихати та перебувати вдома.
Над Львовом стояла "стіна" з дощових хмар / Відео 24 Каналу
У мережі також опублікували яскраві фото з наслідками негоди. Деяким користувачам навіть вдалося захопити блискавку, одразу, як вона блимнула.
Негода у Львові / Фото "Варти 1"
Однак не обійшлося без інцидентів. В одному з районів Львова під час грози та зникнення світла загорілися дроти.
У Львові під час негоди загорілися дроти / Відео 24 Каналу
Варто зазначити, що негоду у Львівській області також очікують і 15 липня. Синоптики прогнозують спеку і місцями короткочасні дощі в області.
У Львові гримить / Відео 24 Каналу
Львів накриває сильна злива, також видно блискавки / Відео 24 Каналу
До слова, про негоду ввечері 14 липня також попереджали і жителів Київської області. Там навіть оголосили штормове попередження.