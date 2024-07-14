У неділю ввечері, 14 липня, у Львові розпочалася негода. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про її наслідки з посиланням на різні джерела.

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Львів оговтується після негоди

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пише, що за дорученням мера розпочав роботу оперативний штаб.

Фіксуємо перепад напруги через грозу,

– пише посадовець.

Станом на 22:50 ситуація така:

вулиця Кобилиці. Сталося коротке замикання проводів, що проходять від церкви до будинків. Працюють команди ДСНС, Обленерго та аварійної служби. Тимчасово без струму залишилися будинки приватного сектору та двоповерхові будівлі навколо вулиці;

Сталося коротке замикання проводів, що проходять від церкви до будинків. Працюють команди ДСНС, Обленерго та аварійної служби. Тимчасово без струму залишилися будинки приватного сектору та двоповерхові будівлі навколо вулиці; вулиця Трускавецька. Поблизу межі міста, блискавка влучила в покинуту будівлю розміром 4 на 4 метри, що призвело до виникнення пожежі.

Поблизу межі міста, блискавка влучила в покинуту будівлю розміром 4 на 4 метри, що призвело до виникнення пожежі. вулиця Вашингтона. Зафіксовано пожежу на балконі житлового будинку на третьому поверсі.

Зафіксовано пожежу на балконі житлового будинку на третьому поверсі. район Рудно. Сталося загоряння приватного будинку.

Зверніть увагу! Аварійні бригади перевіряють інформацію про можливе загоряння на вулиці Городоцькій у Залізничному районі.

Депутат міської ради Ігор Зінкевич повідомляє, що на Левандівці, за попередньою інформацією, згоріла підстанція чи трансформатор. У районі спостерігали перепади світла і сильний звук.

Крім Левандівки, як інформує чиновник, проблеми зі струмом у Білогорщі і Рясному.

Пошкодження енергетичного об'єкта через негоду у Львові: дивіться відео з телеграм-каналів

Якщо ви помітили, що негода повалила дерева чи пошкодила лінію електропередач у вашому районі, звертайтесь на гарячу лінію Львова за номером: 15-80.