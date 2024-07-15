Вже відомо, що у Львівській області негода вируватиме й 15 липня. Синоптики попередили, що в регіоні будуть грози, місцями шквали, град та значні дощі. Однак на цьому перелік областей, які відчують на собі негоду ще не закінчується.

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У яких областях буде дощ

Укргідрометцентр попереджає про грозу, град і шквальний вітер до 20 метрів за секунду у західних і Житомирській областях України, які негода сколихне вже з хвилини на хвилину, та протримається так впродовж доби.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпеки, жовтий),

– йдеться у повідомленні.



Негода охопить щонайменше 7 областей / Карта Укргідрометцентру

Водночас синоптики кажуть, що цього тижня очікується саме посилення спеки. Такі погодні умови точно зберігатимуться до 17 липня. Можливо, що навіть 16-го в більшості регіонів буде така вже не така сильна спека, тобто +35 – +39, а +28 – +34 градуси. Тобто уже з вівторка потрохи почнеться невелике послаблення.