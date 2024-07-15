Після негоди 14 липня у Львові спалахнула підстанція, було коротке замикання проводів і не тільки. Через наслідки негоди навіть почав працювати оперативний штаб.

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Якою буде погода у Львові та області

Синоптики попередили, що у регіоні буде 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

У Львівській області впродовж дня (15 липня – 24 Канал) збережуться грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду, град, значні дощі,

– розповіли синоптики.

Вони уточнили, що у Львові впродовж дня 15 липня також будуть грози, шквали 15 – 20 метрів за секунду, град та значні дощі.

До речі, ввечері 14 липня у Львові вирувала негода. Зокрема, був сильний буревій з грозою та дощем. Мер Андрій Садовий закликав людей бути вдома.

Після негоди вранці 15 липня у Львівській області без світла перебували 44 лінії електропередач, а також 82 населених пункти повністю і 123 – частково.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав людей, які побачили обірвані лінії електропередач, не наближатись ближче, ніж за 8 метрів. У Львівобленерго у таких випадках закликали телефонувати за номерами: