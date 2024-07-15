После непогоды 14 июля во Львове вспыхнула подстанция, было короткое замыкание проводов и не только. Из-за последствий непогоды даже начал работать оперативный штаб.
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Какой будет погода во Львове и области
Синоптики предупредили, что в регионе будет 1 уровень опасности, то есть желтый.
Во Львовской области в течение дня (15 июля – 24 Канал) сохранятся грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, град, значительные дожди,
– рассказали синоптики.
Они уточнили, что во Львове в течение дня 15 июля также будут грозы, шквалы 15 – 20 метров в секунду, град и значительные дожди.
Кстати, вечером 14 июля во Львове бушевала непогода. В частности, был сильный ураган с грозой и дождем. Мэр Андрей Садовый призвал людей быть дома.
После непогоды утром 15 июля во Львовской области без света находились 44 линии электропередач, а также 82 населенных пункта полностью и 123 – частично.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий призвал людей, которые увидели оборванные линии электропередач, не приближаться ближе, чем за 8 метров. В Львовоблэнерго в таких случаях призвали звонить по телефонам:
- 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);
- (067) 333-15-68;
- (050) 460-15-68;
- (093) 170-15-68;
- (032) 290-75-68.