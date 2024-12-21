Это в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

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Задымление в "Реберне" возле станции метро Арсенальная: что известно

В субботу около 16 часов в Киеве произошло задымление в Реберне возле станции метро Арсенальная. В сети писали о якобы пожаре. В небо поднялся столб дыма.

Задымление в киевской "Реберне": смотрите видео

На место прибыли полицейские и ГСЧС. Спасатели провели обследование.

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Задымление в киевской "Реберне" / Фото Ирины Выхрущ, 24 Канал

Впрочем, возгорания нет. Произошло задымление.

Там дым от мангала. Никакого пожара нет,

– подчеркнул Павел Петров.

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В "Реберне" произошло задымление: смотрите видео