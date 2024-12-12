Пожар случился в доме Мангуби, что на улице Дерибасовской, 23. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

Смотрите также В Белой Церкви Киевской области произошел взрыв на предприятии: есть пострадавшие

Что известно о последствиях возгорания

Пожар произошел на площади 5 квадратных метров. По данным спасателей, погибших и пострадавших нет, а причины возникновения огня пока устанавливают.

Пожар в McDonald's на Дерибасовской: смотрите видео

С сентября 2024 года в доме Мангуби, где расположен McDonald's, проходит реставрация для приспособления здания под современные нужды. Она продлится около 9 месяцев.

Дом построили в 1875 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. В течение 2015 – 2017 годов его реконструировали с надстройкой мансарды и башни. Кроме McDonald's, в здании также размещен отель "Милано".

29 ноября в Одессе произошел масштабный пожар в заведении на берегу моря. Чрезвычайники в течение трех часов пытались потушить огонь площадью 2 тысячи квадратных метров.