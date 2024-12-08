Газовый баллон взорвался на складе готовой продукции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

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Почему на предприятии произошел пожар

По сообщению ГСЧС, информация о чрезвычайной ситуации поступила в 08:26 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытии выяснилось, что в результате взрыва газового баллона произошло возгорание материалов в складском здании. Пострадали два человека, один из которых получил ожоги 80% тела. Пострадавших госпитализировали.

Пожар локализовали в 08:43. К ликвидации огня привлекли 18 спасателей и 5 единиц техники.

Напоминаем, в Одессе почти три часа спасатели укрощали огонь, который быстро охватил летнее заведение отдыха. В ГСЧС заверили, что пострадавших нет.