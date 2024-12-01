Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

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Пожар в Оболонском районе Киева 1 декабря

Городской голова рассказал, что на территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади 100 квадратных метров.

Пожар в Оболонском районе не связан с вражеской атакой,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Добавил, спасательные подразделения работают. Сейчас пострадавших нет.

Кстати, в сети уже распространяют фото и видео с места событий. На обнародованных кадрах видно сильный пожар.

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