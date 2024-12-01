Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
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Пожар в Оболонском районе Киева 1 декабря
Городской голова рассказал, что на территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади 100 квадратных метров.
Пожар в Оболонском районе не связан с вражеской атакой,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Добавил, спасательные подразделения работают. Сейчас пострадавших нет.
Кстати, в сети уже распространяют фото и видео с места событий. На обнародованных кадрах видно сильный пожар.
Пожар в Киеве: смотрите видео
Атака "Шахедами" на Киев: что известно
- Этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Защитники неба обнаружили и обезвредили около десятка БПЛА, которые угрожали столице.
- Предварительно, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Повреждены 6 автомобилей. Также в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.
- На данный момент пострадавших нет. Однако информация постоянно обновляется и уточняется.