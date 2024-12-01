КМВА написала в соцсетях, как заметил 24 Канал, что обломки дронов повредили многоэтажку. Информацию о пострадавших уточняют.

Обратите внимание Враг запустил "Шахэды": каким областям угрожают вражеские дроны

Атака "Шахедами" на Киев 1 декабря

В результате российской атаки в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков БпЛА.

Предварительно, повреждений получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна,

– отметил начальник КГВА.

Сергей Попко добавил, сейчас информация о пострадавших уточняется. Отметил, воздушная тревога, связана с вражеской атакой ударными дронами продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии до отбоя.

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