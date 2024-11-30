Также, к сожалению, не обошлось без погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

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Что известно о погибших и пострадавших в Днепре

Враг атаковал Днепровский район, сразу на трех местах вспыхнули пожары. Возгорание возникло в магазине, многоквартирном и частном домах. На месте работают спасатели, ликвидирующие последствия атаки. К сожалению, кроме вышеупомянутого есть информация о жертвах и раненых.

В Днепровском районе три человека погибли, 19 – пострадали,

– говорится в сообщении ОВА.

По данным Лисака, среди раненых, по информации сейчас, один ребенок – 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. В медицинское учреждение госпитализировали и других пострадавших. Согласно обнародованной информации, по меньшей мере восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Позже начальник администрации уточнил: "У них (пострадавших – 24 Канал) проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы. В целом по состоянию на данный момент известно о 21 пострадавшем". Владимир Зеленский сообщил, что количество жертв возросло до 4.