Детали передает 24 Канал со ссылкой на ОВА. В Воздушных силах писали об угрозе баллистики, потом в регионе раздались взрывы. Сначала говорилось, что это произошло в самом Днепре.

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Какие последствия обстрела Днепропетровщины сегодня

В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие,

– написал Сергей Лысак.