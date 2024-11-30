В связи с обострением ситуации с безопасностью в городе были введены чрезвычайные ограничения, передает 24 Канал со ссылкой на Славянскую МВА.

Смотрите также Оккупанты продвинулись возле Курахово и еще 6 населенных пунктов: карта DeepState

Новые условия жизни для Славянска

Так, на территории Славянской городской территориальной громады запретили очное осуществление образовательной деятельности, а также проведение различных публичных мероприятий в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта с участием малолетних и/или несовершеннолетних лиц

Исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предусматривает участие в мероприятии не более двух человек.

К слову, оккупанты сейчас пытаются любой ценой выйти на линию, которая ограничивается населенными пунктами Великая Новоселка, Константинополь, Андреевка, Покровск, Константиновка, Часов Яр.