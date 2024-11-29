Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики обновили свою карту ночью 29 ноября.
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Где зафиксировано продвижение россиян
По данным аналитиков, продвижение россиян было зафиксировано вблизи 7 населенных пунктов в Донецкой области.
Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и Курахово,
– сообщили аналитики.
Какая ситуация возле Великой Новоселки: смотрите на карте
Оккупанты давят вблизи Разлива: смотрите на карте
Враг продвинулся вблизи Зари: смотрите на карте
Россияне имели частичный успех возле Желтого: смотрите на карте
Враг давит возле Пушкино: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение оккупантов в Берестках: смотрите на карте
Оккупанты пытаются захватить Курахово: смотрите на карте
Напомним, в предыдущем обновлении карты фронта в DeepState аналитики рассказывали, что россиянам удалось захватить село Дарьино в Курской области, которое ранее контролировали ВСУ. Также оккупанты продвинулись возле Плехово, Торецка, Петровки и в Нелиповке.