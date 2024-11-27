Сообщает 24 Канал со ссылкой на военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева в комментарии для "РБК-Украина". В частности, построены новые фортификации, которые значительно прочнее и лучше спланированы, чем те, что были в прошлом году.

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Готов ли Покровск к обороне

К большому сожалению, оно все к тому идет (к боям за Покровск - 24 Канал). Я очень надеюсь, что то что я вижу собственными глазами, и надеюсь, что есть вещи которых я не вижу, что они позволят удерживать и Покровск, и другие населенные пункты как можно дольше,

– заявил Иевлев.

По его словам, украинские военные и командование осуществили значительную работу, чтобы исправить ошибки в обороне.

"То что вижу вокруг Мирнограда и Покровска, подготовка обороны в разы качественнее, чем это было раньше", – отметил военный.

Он отметил, что ответственность за построение фортификаций больше взяла на себя президентская вертикаль власти, а сам процесс организуют военные администрации.

То что было еще год назад и то что сейчас это совершенно разные по качеству работы. Здесь не надо в комплекс один сочетать пехотные стачи или недостачи и построение фортификаций. К большому сожалению все знают что пехоты не много, даже есть определенный дефицит,

– добавил Иевлев.

По его словам, чем лучше подготовлены и многочисленные оборонительные сооружения, тем легче будет сдерживать врага в условиях недостатка пехоты.

"То ли вручную вырытом блиндаже в посадке держать врага, или в подготовленных рубежах, где полно и бетона и леса и глубоко закопаны и на верных рубежах уже относительно опыта. Поэтому откровенно скажу, что в этом плане имею положительные ожидания что все же удастся удерживать врага на подступах к Покровску, Мирнограда и всех других городов и каждого квадратного метра Украины", – отметил военный.