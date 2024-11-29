Повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Аналітики оновили свою мапу вночі 29 листопада.

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Де зафіксовано просування росіян

За даними аналітиків, просування росіян було зафіксовано поблизу 7 населених пунктів в Донецькій області.

Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, в Берестках та Кураховому,

– повідомили аналітики.

Яка ситуація біля Великої Новосілки: дивіться на карті

Окупанти тиснуть поблизу Розливу: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Зорі: дивіться на карті

Росіяни мали частковий успіх біля Жовтого: дивіться на карті

Ворог тисне біля Пушкіного: дивіться на карті

Зафіксовано просування окупантів Берестках: дивіться на карті

Окупанти намагаються захопити Курахове: дивіться на карті

Нагадаємо, в попередньому оновленні карти фронту у DeepState аналітики розповідали, що росіянам вдалося захопити село Дар'їно в Курській області, яке раніше контролювали ЗСУ. Також окупанти просунулися біля Плехово, Торецька, Петрівки та у Неліпівці.