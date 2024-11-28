Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Зауважимо, що Дар'їно розташоване приблизно за 3,5 кілометра від кордону з Україною.

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Що змінилося на фронті за добу

Так, аналітики повідомляють, що росіянам вдалося відбити Дар'їно Курської області. Додамо, що це село було одним з населених пунктів, які українська армія взяла під контроль у перший день Курської операції.

Російська армія також просунулася біля Плехово Курської області.

Актуальна лінія бойового зіткнення на Курщині: дивіться на карті

Окрім цього, на жаль, ворогу вдалося досягти успіху біля Торецька

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Успіхи російського окупанта також зафіксовано біля Петрівки та у Неліпівці.

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