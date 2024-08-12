Відомо, що Дар'їно розташоване у Суджанському районі Курської області. Де саме, показує 24 Канал.

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Дар'їно на карті

Так, село Дар'їно, у якому після зачистки бійці 225 ОШБ зняли російський прапор, розташоване приблизно за 3,5 кілометри від кордону з Україною. Воно лежить північно-західніше Суджі – а саме за 17 кілометрів від міста. Прямо біля Дар'їно протікає річка Снагость.

Де розташоване село Дар'їно: дивіться на карті

Зазначимо, що російські воєнкори скаржилися на втрату Дар'їно ще 6 серпня. Цю ж інформацію підтверджують й аналітики DeepState. Наразі Дар'їно є одним з трьох сіл, що відмічені на карті моніторингового сервісу як "звільнені".

Важливо! Оновлення карти бойових дій у Курській області від DeepState відбувається з затримкою, щоб не заважати роботі військових.

До слова, губернатор Курської області Алєксєй Смірнов заявив, що нібито Україна контролює вже 28 населених пунктів області. Він каже, що ЗСУ просунулися на 12 кілометрів углиб території та розширили фронт на 40 кілометрів.