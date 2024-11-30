Також, на жаль, не минулося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Що відомо про загиблих і постраждалих у Дніпрі

Ворог атакував Дніпровський район, відразу на трьох місцях спалахнули пожежі. Загоряння виникли у магазині, багатоквартирному та приватному будинках. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки. На жаль, окрім вищезгаданого є інформація про жертв та поранених.

У Дніпровському районі троє людей загинули, 19 – постраждали,

– йдеться у повідомленні ОВА.

За даними Лисака, серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина – 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. До медичного закладу госпіталізували й інших постраждалих. Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше вісім з них перебувають у важкому стані.

Пізніше начальник адміністрації уточнив: "У них (постраждалих – 24 Канал) проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи. Загалом станом на зараз відомо про 21 постраждалого". Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв зросла до 4.