Россияне запустили "Шахеды" еще вечером 30 ноября. Дроны зашли на Сумщину, но вскоре ВС дали отбой. Впрочем, уже в половине одиннадцатого БПЛА снова зашли в воздушное пространство с Севера и стали двигаться на Полтавщину и дальше.
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Где сейчас летят "Шахеды"
ВС: есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для трех областей – Киевской, Черкасской, Днепропетровской.
Мониторы пишут, что скоро тревогу объявят и на Киевщине.
Ударный БпЛА летит в направлении Прилук на Черниговщине с северо-востока.
Дрон на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину.
Новая информация по "Шахедам" от ВС
- БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;
- БпЛА на севере и в центре Черниговщины – курс южный, юго-западный;
- БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курс западный курс западный;
- БпЛА на востоке Кировоградщины – курс западный.
Мониторинговые каналы пишут, что на Сумщину заходят новые "Шахеды".
Где сейчас тревога
Где летят "Шахеды"
- БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный юго-западный;
- БпЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;
- БпЛА с Полтавщины (мимо Кременчуга) – курс юго-западный.
Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Кировоградской области.