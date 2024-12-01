Россияне запустили "Шахеды" еще вечером 30 ноября. Дроны зашли на Сумщину, но вскоре ВС дали отбой. Впрочем, уже в половине одиннадцатого БПЛА снова зашли в воздушное пространство с Севера и стали двигаться на Полтавщину и дальше.

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Где сейчас летят "Шахеды"

01:00, 1 декабря ВС: есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для трех областей – Киевской, Черкасской, Днепропетровской.

00:58, 1 декабря Мониторы пишут, что скоро тревогу объявят и на Киевщине.

00:57, 1 декабря Ударный БпЛА летит в направлении Прилук на Черниговщине с северо-востока.

00:51, 1 декабря Дрон на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину.

00:49, 1 декабря Новая информация по "Шахедам" от ВС БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;

БпЛА на севере и в центре Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курс западный курс западный;

БпЛА на востоке Кировоградщины – курс западный.

00:33, 1 декабря Мониторинговые каналы пишут, что на Сумщину заходят новые "Шахеды".

00:20, 1 декабря Где сейчас тревога

00:07, 1 декабря Где летят "Шахеды" БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный юго-западный;

БпЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БпЛА с Полтавщины (мимо Кременчуга) – курс юго-западный.