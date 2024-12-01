Росіяни запустили "Шахеди" ще увечері 30 листопада. Дрони зайшли на Сумщину, але незабаром ПС дали відбій. Та вже о пів на одинадцяту БпЛА знову зайшли в повітряний простір з Півночі та стали рухатися на Полтавщину і далі.

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Де зараз летять "Шахеди"

01:00, 1 грудня ПС: є загроза застосування ворожих ударних БпЛА для трьох областей – Київської, Черкаської, Дніпропетровської.

00:58, 1 грудня Монітори пишуть, що скоро тривогу оголосять і на Київщині.

00:57, 1 грудня Ударний БпЛА летить в напрямку Прилук на Чернігівщині з північного сходу.

00:51, 1 грудня Дрон на сході Кіровоградщини змінює курс на Дніпропетровщину.

00:49, 1 грудня Нова інформація по "Шахедах" від ПС БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;

БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини – курс західний;

БпЛА на сході Кіровоградщини – курс західний.

00:33, 1 грудня Моніторингові канали пишуть, що на Сумщину заходять нові "Шахеди".

00:20, 1 грудня Де зараз тривога

00:07, 1 грудня Де летять "Шахеди" БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;

БпЛА з Полтавщини (повз Кременчук) – курс південно-західний.