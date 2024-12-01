Росіяни запустили "Шахеди" ще увечері 30 листопада. Дрони зайшли на Сумщину, але незабаром ПС дали відбій. Та вже о пів на одинадцяту БпЛА знову зайшли в повітряний простір з Півночі та стали рухатися на Полтавщину і далі.
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Де зараз летять "Шахеди"
ПС: є загроза застосування ворожих ударних БпЛА для трьох областей – Київської, Черкаської, Дніпропетровської.
Монітори пишуть, що скоро тривогу оголосять і на Київщині.
Ударний БпЛА летить в напрямку Прилук на Чернігівщині з північного сходу.
Дрон на сході Кіровоградщини змінює курс на Дніпропетровщину.
Нова інформація по "Шахедах" від ПС
- БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;
- БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;
- БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини – курс західний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини – курс західний.
Моніторингові канали пишуть, що на Сумщину заходять нові "Шахеди".
Де зараз тривога
Де летять "Шахеди"
- БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;
- БпЛА з Полтавщини (повз Кременчук) – курс південно-західний.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.