Також президент згадав і про чергову атаку на людей у місті Херсон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Що Зеленський сказав про російські атаки

Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір у Дніпропетровській області триває рятувальна операція після ракетного удару.

Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття,

– наголосив президент.

Окрім цього гарант зауважив, що окупанти цього ж дня знов продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців. Через скид з дрона на автобус у місті фіксують четверо поранених.

"І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", – сказав президент.