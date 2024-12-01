Сколько российских дронов сегодня сбили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака "Шахедами" 1 декабря

С 20:00 30 ноября Россия атаковала Украину 78-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Орел и Брянск.

Воздушное нападение агрессора отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. ПВО работала в 6 областях, – Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 32 вражеских БПЛА, 45 российских беспилотников локально потеряно, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один – в воздухе!

– заявили в Воздушных силах.

Добавили, информация уточняется и обновляется.

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