Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Враг атаковал Киев

Ночью 1 декабря вражеские силы в очередной раз атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, которые угрожали столице,

– говорится в сообщении.

В КГВА указали, что предварительно, в результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Там добавили, что повреждены 6 автомобилей. В одном из жилых домов взрывной волной повреждены окна. Указывается, что согласно данным оперативной сводки по состоянию на 6:33 – в городе без пострадавших.

Сейчас в столице объявили отбой воздушной тревоги. Однако в Киевской области фиксируются вражеские БПЛА.

"Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", – отметили в КГВА.