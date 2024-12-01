Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.
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Враг атаковал Киев
Ночью 1 декабря вражеские силы в очередной раз атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами.
Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, которые угрожали столице,
– говорится в сообщении.
В КГВА указали, что предварительно, в результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Там добавили, что повреждены 6 автомобилей. В одном из жилых домов взрывной волной повреждены окна. Указывается, что согласно данным оперативной сводки по состоянию на 6:33 – в городе без пострадавших.
Сейчас в столице объявили отбой воздушной тревоги. Однако в Киевской области фиксируются вражеские БПЛА.
"Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", – отметили в КГВА.