Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Ворог атакував Київ

Вночі 1 грудня ворожі сили вкотре атакували Київ безпілотними літальними апаратами.

Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці,

– ідеться в повідомленні.

У КМВА вказали, що попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Там додали, що пошкоджено 6 автомобілів. В одному з житлових будинків вибуховою хвилею пошкоджено вікна. Вказується, що відповідно до даних оперативного зведення станом на 6:33 – в місті без постраждалих.

Наразі в столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Проте в Київській області фіксуються ворожі БпЛА.

"Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", – наголосили в КМВА.