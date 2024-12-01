Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА. Хоча атака ударними безпілотниками триває, поки нема інформації про вибухи в інших областях.

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Що відомо про вибухи на Київщині сьогодні

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО!

– написали в обласній військовій адміністрації.

Там традиційно закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників. Та, звісно, не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – попросили в КОВА.

Повітряні сили попереджали, що "Шахед" летить на Білу Церкву. Сирени в області не стали сюрпризом – моніторингові канали інформували, що дрони почали рухатися на Київщину з інших областей.

Зазначимо, що в Києві тривогу не оголошували. Так буває досить часто, адже столичний регіон єдиний, у якому тривога в області не дорівнює тривозі в обласному центрі.

Незвичним є те, що БпЛА з'явилися на Сумщині увечері 30 листопада, але потім ПС дали відбій по безпілотниках. Ударні дрони з'явилися за кілька годин, знову в Сумській області.