Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.
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Пожежа в Оболонському районі Києва 1 грудня
Міський голова розповів, що на території ринку сталося загоряння кількох кіосків на площі 100 квадратних метрів.
Пожежа в Оболонському районі не пов'язана з ворожою атакою,
– наголосив Віталій Кличко.
Додав, рятувальні підрозділи працюють. Наразі постраждалих немає.
До речі, у мережі вже поширюють фото та відео з місця подій. На оприлюднених кадрах видно сильну пожежу.
Пожежа у Києві: дивіться відео
Атака "Шахедами" на Київ: що відомо
- Цієї ночі окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Оборонці неба виявили та знешкодили близько десятка БпЛА, які загрожували столиці.
- Попередньо, внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Пошкоджено 6 автомобілів. Також в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.
- Наразі постраждалих немає. Однак інформація постійно оновлюється та уточнюється.