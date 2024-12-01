Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Пожежа в Оболонському районі Києва 1 грудня

Міський голова розповів, що на території ринку сталося загоряння кількох кіосків на площі 100 квадратних метрів.

Пожежа в Оболонському районі не пов'язана з ворожою атакою,
– наголосив Віталій Кличко.

Додав, рятувальні підрозділи працюють. Наразі постраждалих немає.

До речі, у мережі вже поширюють фото та відео з місця подій. На оприлюднених кадрах видно сильну пожежу.

Пожежа у Києві: дивіться відео

Атака "Шахедами" на Київ: що відомо

  • Цієї ночі окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Оборонці неба виявили та знешкодили близько десятка БпЛА, які загрожували столиці.
  • Попередньо, внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Пошкоджено 6 автомобілів. Також в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.
  • Наразі постраждалих немає. Однак інформація постійно оновлюється та уточнюється.