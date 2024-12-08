Газовий балон взірвався на складі готової продукції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Дивіться також Горіли торгівельні павільйони: у Києві ліквідували пожежу, не пов'язану з атакою Росії

Чому на підприємстві сталася пожежа

За повідомленням ДСНС, інформація про надзвичайну ситуацію надійшла о 08:26 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району. На місце події оперативно прибули рятувальники 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Після прибуття з'ясувалося, що внаслідок вибуху газового балону сталося загоряння матеріалів у складській будівлі. Постраждали двоє осіб, один із яких отримав опіки 80% тіла. Потерпілих госпіталізували.

Пожежу локалізували о 08:43. До ліквідації вогню залучили 18 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Нагадуємо, в Одесі майже три години рятувальники приборкували вогонь, який швидко охопив літній заклад відпочинку. У ДСНС запевнили, що постраждалих немає.