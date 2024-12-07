Київ обстрілюють ударними безпілотниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Ворог атакує Київщину безпілотниками

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що у небі над столицею зафіксовані ворожі ударні дрони.

Повідомляється, що по цілях працює ППО.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та очікувати відбою повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші. У мережу заборонено публікувати кадри роботи українських систем протиповітряної оборони.