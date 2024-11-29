До гасіння пожежі залучили 51 рятувальника та 10 одиниць техніки, повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо

Площа займання склала 2 тисячі квадратних метрів. Через сильний вітер існувала серйозна загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Втім, завдяки оперативній роботі вогнеборців ДСНС вдалося уникнути такого розвитку ситуації.

Наразі експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину займання.

На березі моря загорівся заклад відпочинку / Фото ДСНС

Як відбувалася ліквідація пожежі: дивіться відео

До слова, у селі Пісочин на Харківщині внаслідок пожежі загинули четверо дітей та їх дідусь. 29-річна матір залишила чотирьох малолітніх синів на свого старшого 16-річного сина і хворого батька, а сама пішла з дому на кілька днів. За час її відсутності сталася трагедія.