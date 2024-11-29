К тушению пожара привлекли 51 спасателя и 10 единиц техники, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра существовала серьезная угроза распространения огня на соседние здания. Впрочем, благодаря оперативной работе пожарных ГСЧС удалось избежать такого развития ситуации.

Сейчас эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину возгорания.

На берегу моря загорелось заведение отдыха / Фото ГСЧС

Как происходила ликвидация пожара: смотрите видео

К слову, в селе Песочин на Харьковщине в результате пожара погибли четверо детей и их дедушка. 29-летняя мать оставила четырех малолетних сыновей на своего старшего 16-летнего сына и больного отца, а сама ушла из дома на несколько дней. За время ее отсутствия произошла трагедия.