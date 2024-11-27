Трагический инцидент произошел 9 ноября. 29-летняя женщина ушла из дома на несколько дней, оставив на своего больного 52-летнего отца и 16-летнего сына других четырех маленьких детей, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Сгорели в собственном доме

Известно, что 14 ноября жилой дом, где проживала семья, загорелся. Как оказалось, пожар произошел в спальной комнате. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 5 погибших – 4 родных братьев в возрасте от 4 до 9 лет, а также их дедушки. Смерть детей наступила в результате отравления угарным газом и оксидом углерода. Выжить удалось только старшему сыну непутевой матери.

Предварительно, причина возникновения пожара, связана с работой электрических обогревателей.

Матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия.

К слову, в Кривом Роге горел частный дом, в результате чего трое детей в возрасте от 2 до 4 лет оказались в реанимации.