Днем на улице Кавказская Центрально-Городского района загорелся одноэтажный частный дом, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Трое детей пострадали на пожаре

Известно, что на момент прибытия спасателей огонь успел распространиться на жилые комнаты дома. Горели вещи домашнего обихода, крыша и перекрытия дома на площади 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадали 3 ребенка, 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Малыши были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в больницу в реанимационное отделение.

Возгорание ликвидировали в 15:05.

В Кривом Роге горел частный дом / ГСЧС Днепропетровщины

К слову, на Харьковщине тоже произошел пожар в частном доме. Там погибли 5 человек, в частности 4 детей.