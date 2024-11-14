В Харьковской области произошла трагедия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Удалось спасти кота

Частный жилой дом загорелся в поселке Песочин Харьковского района. В ГСЧС уточнили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

спасатели во время тушения пожара обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Также известно, что один ребенок пострадал в результате пожара.

Также из горящего дома спасли котика..

– говорится в сообщении.

Чрезвычайники работали вместе с местной пожарной командой. К счастью, возгорание удалось ликвидировать. Причины его возникновения установят позже.

Днем 12 ноября ряд киевских пабликов написали о сильном пожаре на левом берегу столицы. Некоторые сообщили, что горело на территории Торгово-экономического университета.

Впоследствии в ГСЧС обнародовали комментарий относительно события. Пожар был в Деснянском районе.