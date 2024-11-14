У Харківській області сталась трагедія. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

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Вдалося врятувати кота

Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району. У ДСНС уточнили, що вогонь охопив площу у 150 квадратних метрів.

️Рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Також відомо, що одна дитина постраждала внаслідок пожежі.

Також з палаючого будинку врятували котика…

– мовиться в повідомленні.

Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. На щастя, займання вдалося ліквідувати. Причини його виникнення встановлять згодом.

Удень 12 листопада низка київських пабліків написала про сильну пожежу на лівому березі столиці. Дехто повідомив, що горіло на території Торгово-економічного університету.

Згодом у ДСНС оприлюднили коментар щодо події. Пожежа була в Деснянському районі.