Однако для этого необходимо будет увеличить плату за проезд в общественном транспорте. Чего ждать киевлянам, рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

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На нужды модернизации

По словам Кандибора, ценовые новшества необходимы для реализации плана "экологизации" Киева. В КГГА подумывают о замене маршруток коммунальным транспортом. Начать хотят с троллейбусов с автономным ходом.

Этот транспорт не требует много средств для строительства контактной сети, а также он намного экологичнее, отмечает Кандибор.

В КГГА рассчитывают соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет 11 километров. А затем таким образом планируют запустить маршруты из Киева в города области.

Чиновник считает, что для того, чтобы пересадить Киев на автономные троллейбусы, необходимо сначала поднять тариф с 8 до 30 гривен, а затем заменить все частные маршруты.

До завершения военного положения повышения не будет

Заявление представителя КГГА вызвало большой резонанс в обществе. Потому чиновник поспешил успокоить. Он пояснил, что в комментарии медиа подразумевал послевоенное развитие города.

Не поднимать цену на проезд – четкая позиция мэра города и моя тоже,

– подчеркнул директор департамента.

Он отметил, что повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

Дерусификация улиц Киева продолжается

В столице продолжают переименовывать улицы, названия которых связаны с имперскими нарративами и советским наследием. Так, недавно в Киеве сменили названия 14 объектам. В частности, улицу Челюскинцев сменили на улицу Героев Змеиного, парк имени Пушкина – парк имени Ивана Багряного, сквер имени Валерия Чкалова – сквер Литературный, улицу Маяковского – улицу Тараса Коваля.